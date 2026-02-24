Menu
Economia

Delas Day 2026 abre 1° dia com nomes nacionais e foco em identidade e empreendedorismo feminino

Serão dois dias de debates sobre liderança, propósito e fortalecimento da autonomia das mulheres no Bosque Expo, em Campo Grande

24 fevereiro 2026 - 15h22Taynara Menezes
Evento acontece no Bosque Expo nesta terça e quartaEvento acontece no Bosque Expo nesta terça e quarta   (Foto: Reprodução)

Campo Grande recebe nesta terça-feira (24) o primeiro dia do Delas Day 2026, maior evento de Mato Grosso do Sul voltado às mulheres. Realizado no Bosque Expo, das 13h às 21h, com entrada gratuita, o encontro traz como tema “Nossa identidade, nossa força” e aposta em uma programação com palestrantes nacionais para inspirar e provocar reflexões sobre protagonismo feminino.

A plenária concentra as principais atrações do dia e começa às 14h com o painel “Inteligência emocional: Transformando desafios em motivação”, abordando estratégias para enfrentar obstáculos e transformar experiências em crescimento pessoal e profissional.

Às 15h30, a comunicadora e especialista em oratória e vendas Pollyana Félix sobe ao palco com a palestra “O poder da confiança na comunicação e nas vendas”. Com mais de uma década de atuação na área, ela destaca como a comunicação estratégica pode fortalecer o posicionamento de empreendedoras e impulsionar negócios.

Na sequência, às 17h, Marcos Piangers apresenta a palestra “Relações familiares e propósito”. Reconhecido nacionalmente pelo trabalho nas áreas de inovação e comunicação, ele fala sobre a importância dos vínculos familiares e da conexão entre pais e filhos na construção de trajetórias pessoais e profissionais mais equilibradas.

Também integra a programação do primeiro dia a participação de Natalia Beauty, referência no mercado da beleza, que compartilha sua trajetória no empreendedorismo e reforça a importância de ampliar a presença feminina no mundo dos negócios.

A abertura oficial do evento está prevista para as 18h, com a presença de autoridades e representantes das instituições realizadoras.

Estrutura e serviços

Além das palestras, o Delas Day oferece uma programação diversificada que fomenta debates sobre liderança, diversidade, inclusão, ciência e tecnologia. Durante os dois dias, o público pode visitar o Mercado Delas, com exposição de produtos e soluções de empreendedoras, além da Caravana Sebrae Delas, que reúne instituições financeiras para orientação e acesso a crédito.

Nesta terça-feira (24), a carreta do Hospital de Amor realiza gratuitamente exames de Papanicolau e mamografia.

A estrutura do evento inclui ainda área kids, sala de amamentação, espaço sensorial voltado a pessoas neurodivergentes e praça de alimentação com food trucks, garantindo um ambiente acolhedor e inclusivo para as participantes.

