Dia das Crianças: comércio deve movimentar R$ 356 milhões

O comércio de Mato Grosso do Sul deve movimentar cerca de R$ 356,9 milhões no Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, aponta a pesquisa feita pelo IPF/MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS) e Sebrae MS, divulgados nesta segunda-feira (9). A pesquisa ainda mostrou que o valor médio gasto com presentes e comemorações será de R$ 387,31.

Nas vésperas, lojas de artigos infantis costumam aumentar a movimentação e as vendas. Entre os itens que consumidor pretende comprar estão: bicicletas, bonecos e bonecas, roupas, calçados, ou consoles de eletrônicos.

Segundo a Fecomércio, o comércio deve registrar queda na movimentação econômica de 4% em relação a 2023, sendo que o investimento será maior com comemorações e menores com presentes.

O gasto médio com presentes será de R$ 203,44, frente a R$ 222,48 no ano de 2023, enquanto o investimento médio em comemorações passou de R$ 167,92 a R$ 183,87. Entre os presentes, a preferência é para brinquedos (51,14%), roupas (26,23%), calçados (12,12%) e eletrônicos (4,11%).

De acordo com a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, entre os que não irão presentear na data, 21,6% alegam fatores econômicos, como falta de dinheiro ou receio em gastar.

“Temos um percentual de 68,7% que informam que irão dar presentes na data e 54,6% que irão comemorar. Quando falamos em presentes, uma dica importante para o lojista é que a maior parte dos compradores, 50%, vai prestigiar a escolha da criança, mas a qualidade (33%) e a vitrine (9%) também têm grande importância. Além disso, 70% vão pagar à vista e esperam descontos por isso” disse.

A pesquisa ouviu 1.980 pessoas entre os dias 19 a 23 de agosto deste ano, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas.

Veja aqui a pesquisa completa.

