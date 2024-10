Dólar atinge R$ 5,76 após fala de Haddad, maior valor em mais de 3 anos

Após fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira (29), o dólar encerrou o dia em alta de 0,92%, alcançando R$ 5,76, o nível mais alto desde 30 de março de 2021, quando fechou em R$ 5,7613.

Haddad informou que terá uma série de reuniões com o presidente Lula ao longo da semana, mas esclareceu que ainda não tem previsão para apresentar o novo pacote fiscal com cortes nas despesas públicas, além de afirmar que não há data sobre eventuais medidas para corte de gastos e que desconhece projeções publicadas nas últimas semanas. “Não sei de onde saíram”, afirmou o ministro.

Devido a fala de Haddad, investidores ficaram desconfiados, o que resultou num aumento do dólar e uma queda no Ibovespa, que recuou 0,37%, aos 130.730 pontos. O volume financeiro ficou bastante reduzido durante a sessão e chegou a R$ 12,7 bilhões, já na B3, o montante chegou a R$ 17,1 bilhões..

