Dólar e Euro tem alta, Vale cai e Bovespa bate recorde

O dólar comercial fechou o dia com valorização de 0,28%, cotado a R$ 3,67. O Euro também terminou em alta, e fechou custando R$ 4,19, uma elevação de 0,1%. As ações que mais desvalorizaram foi a da Vale ON (-3,39%).

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, voltou a bater recorde nesta segunda-feira (4), uma alta de 0,74%, em relação ao recorde anterior, registrado no último pregão, na sexta-feira (1º). O índice atingiu 98.588 pontos, essa é a quinta alta consecutiva e a primeira vez que o índice termina o dia acima dos 98 mil pontos.

Deixe seu Comentário

Leia Também