Ibovespa segue operando em alta e dólar fica em R$ 3,74

O índice da Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, Bolsa de Valores de São Paulo, opera nesta terça-feira (29) em alta, de 0,87% ao atingir 96.278 pontos.

As ações mais negociadas na agência são da empresa Vale, que apresentam uma alta de 1.89. Na última segunda (28), a queda no investimento da empresa caíram 24% no pregão, em reação do mercado a tragédia ocorrido em Brumadinho (MG). A companhia perdeu um valor no mercado, estimado em R$ 71 bilhões.

Dólar

A moeda americana é negociada neste momento a R$ 3,74 (R$ 3,7421), com variação de negativa de 0,59% em relação ao pregão anterior.

Deixe seu Comentário

Leia Também