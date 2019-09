Dólar fecha em alta e chega a alcançar R$ 4,18 nesta segunda

O dólar chegou a passar dos R$ 4,18 fechando em alta nesta segunda-feira (23), em uma subida de 0,43%, variando 0,17 nas ações do mercado brasileiro, e o câmbio chegou a subir 0,74%, ficando em R$ 4,1845.

De acordo com o Ibovespa, na relação Brasil, Bolsa, Balcão (B3), só no período do mês de setembro o dólar teve variação de R$ 3,46 na atualização diária do valor.

Mesmo com a alta da moeda norte-americana, a inflação pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), diminui na variação mensal da moeda. De acordo com o IBGE, no último mês que fechou em agosto a variável foi de 0,11% enquanto em julho ficou na taxa dos 0,19%, representando a queda gradativa de 3,43% de inflação dos últimos 12 meses.

Segundo a pesquisa Focus, do Banco Central (BC), a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim deste ano, subiu de R$ 3,90 para R$ 3,95 por dólar, enquanto 2020 prevê a moeda estável em R$ 3,90.

