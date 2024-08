Dólar fecha o dia a R$ 5,44 após sexta queda consecutiva

Em meio à espera de dados da inflação dos Estados Unidos, o dólar fechou o dia nesta terça-feira (13) registrando um recuou 0,84%, sendo cotado a R$ 5,449, menor valor desde 16 de julho deste ano, quando encerrou a R$ 5,428.

Na abertura do pregão, o dólar já abriu em queda enquanto o mercado aguardava o resultado de julho do Índice de Preços ao Produtor dos EUA ou seja, da inflação. Na segunda-feira (12), a moeda encerrou o dia em uma queda de 0,34% ante ao real.

A Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores do Brasil, registrou uma variação positiva de 0,97%, com 132.387,109 pontos.

