Endividamento de famílias brasileiras diminuiu pelo segundo mês consecutivo

A mais recente Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apontou para uma queda, pelo segundo mês consecutivo, do endividamento das famílias brasileiras.

Os dados apontam que o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer diminuiu para de 78,5% em julho para 78% em agosto. Apesar da queda, o número ainda é superior aos 77,4% registrados no mesmo período do ano passado.

Segundo a CNC, o resultado ocorre por uma cautela crescente das famílias em relação ao uso do crédito. A queda, no entanto, veio acompanhada de um aumento número de famílias que se consideram “muito endividadas”, que subiu para 16,8%.

Para o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, o resultado está diretamente ligado ao cenário econômico brasileiro.

“O resultado do PIB, que apontou um crescimento de 1,4% no segundo trimestre, superou as expectativas, mas também revelou um ambiente econômico ainda desafiador. O alívio do endividamento é positivo, mas precisamos considerar que os juros elevados e a recuperação econômica lenta ainda geram incertezas para as famílias brasileiras. Uma possível retração no consumo pode afetar a retomada do crescimento”, ressaltou.

