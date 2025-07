Faz o Pix, Caixa! Abono salarial é pago para nascidos em setembro e outubro

Trabalhadores nascidos nos meses de setembro e outubro podem estar sacando o benefício do abono salarial, nesta terça-feira (15), pago pela Caixa Econômica Federal. Ao todo, são cerca de 3,8 milhões beneficiários.

O valor é pago para trabalhadores com carteira assinada que ganham até dois salários mínimos.

Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador. Os pagamentos começaram em 17 de fevereiro e vão até 15 de agosto.

O PIS (Programa de Integração Social) é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), pelo Banco do Brasil. Como ocorre tradicionalmente, os pagamentos serão divididos em seis lotes, baseados no mês de nascimento. Os saques terão início nas datas de liberação dos lotes e acabarão em 29 de dezembro de 2025.

Quem tem direito - Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos, e que tenha trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base considerado para a apuração, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2023. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 126,50, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário mínimo cheio, de R$ 1.518.

