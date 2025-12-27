Menu
Fim de subsídios bolivianos inverte movimento por combustíveis na fronteira

Moradores saem da Bolívia e buscam postos em Corumbá após alta nos preços e desabastecimento

27 dezembro 2025 - 18h10Com informações de O Globo
Até então, brasileiros que se arriscavam na Bolívia em busca de combustível com menor preçoAté então, brasileiros que se arriscavam na Bolívia em busca de combustível com menor preço   (Reprodução)

Postos de combustíveis em Corumbá registram aumento no número de veículos com placas da Bolívia. A mudança ocorre após o fim dos subsídios aos combustíveis no país vizinho, o que alterou o fluxo histórico na região de fronteira.

Por anos, moradores de Corumbá e Ladário atravessaram a fronteira para abastecer na Bolívia, onde os preços eram mantidos baixos por subsídios governamentais. Nos últimos dias, com desabastecimento, filas prolongadas e aumento de preços no lado boliviano, motoristas passaram a buscar postos no Brasil.

A mudança foi provocada pela edição do Decreto Supremo nº 5503, assinado pelo presidente Rodrigo Paz, que declarou emergência econômica e extinguiu subsídios em vigor há mais de 20 anos. O decreto também flexibilizou o regime cambial.

Com as medidas, a gasolina teve aumento de cerca de 86% e o diesel de mais de 160%. Os novos valores terão vigência inicial de seis meses, com possibilidade de revisão.

Em Corumbá, frentistas relatam crescimento de 30% a 40% na procura por abastecimento por veículos bolivianos. Motoristas afirmam que, apesar do preço mais alto no Brasil, o fornecimento é imediato, ao contrário da situação na Bolívia.

Antes do decreto, o litro da gasolina custava em média 4,20 bolivianos. Após o reajuste, passou para cerca de 7 bolivianos, podendo chegar a 12 bolivianos em pontos de venda clandestinos.

No interior da Bolívia, postos suspenderam vendas diante de tentativas de estocagem. O país enfrenta queda na produção de gás natural, redução de reservas internacionais e escassez de dólares.

O decreto autoriza o Banco Central boliviano a adotar medidas para garantir liquidez e prevê a transição para um novo regime cambial, o que pode encerrar o câmbio fixo em vigor desde 2011

