Governo de MS anuncia corte em cobranÃ§as nos impostos estaduais

O Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, anunciou na tarde desta terça-feira (24) que amanhã o Governo de Mato Grasso do Sul irá publicar uma Resolução que suspende temporariamente as cobranças dos impostos estaduais das empresas inataladas no estado. A medida tem como objetivo amenizar o impacto financeiro que a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) terá sobre o setor econômico em Mato Grosso do Sul.

A informação foi passada durante a recorrente transmissão ao vivo que o governo vem adotando todos os dias para falar sobre suas ações de combate a Covi-19 e também atualizar os casos de infectados. O secretario anunciou que o trabalho está sendo feito pela Secretária de Fazendo do Estado.

“O órgão está elaborando quais tributos poderão ser suspensos e o prazo do programa. Sabemos que medidas como essas podem garantir empregos e tentar amenizar a queda nossa economia durante esta crise sanitária”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também