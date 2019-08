Governo de MS quer atrair R$ 600 mi em investimentos

O mercado asiático é, hoje, um dos mais promissores. Especialistas em comércio exterior apostam que a China deve se tornar, em breve, a próxima potência da economia mundial. O gigante asiático não é o único. A Índia cresce anualmente 7% ao ano, no seu Produto Interno Bruto (PIB), além dos emergentes como Vietnã e Indonésia que, juntos, têm expectativa de crescimento de 4% ao ano, até 2025.

De olho neste mercado, Mato Grosso do Sul se estabeleceu no Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (Siavs), realizado em São Paulo, de 27 a 29 de agosto, e conseguiu atrair mais de R$ 600 milhões em investimentos na área de produção rural e industrial da cadeia produtiva de suínos. A regra é trazer mais investidores para o Estado, a fim de elevar o volume de produção e agregar valor. “Os investimentos estão fundamentados na política de aumento da produção industrial, mas, principalmente, na rural, na área da suinocultura. Esses investimentos devem acontecer já neste segundo semestre”, disse o governador Reinaldo Azambuja.

Calcados principalmente no setor porcino, as aplicações acontecem numa nova indústria de esmagamento de soja e, futuramente, em plantas frigoríficas. “Precisamos que a soja seja processada no Estado e que o farelo esteja disponível. Este anúncio deve acontecer em breve, como também a abertura de uma indústria de farelo”, contou o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

No mesmo evento, a visão de que a exportação de commodities e outras linhas de produção agropecuária começa a sair do eixo do Atlântico, migrando para o Pacífico, foi destacada pelo secretário especial do Ministério da Economia, Marcos Troyjo. E, mais uma vez, Mato Grosso do Sul vislumbrou vantagem estratégica pelo know how como Estado produtor, e, principalmente, pela posição que ocupa hoje dentro do projeto do Corredor Bioceânico, que será a rota mais competitiva para o escoamento dos produtos do Estado para o promissor mercado da Ásia.

“A Rota Bioceânica é posicionada, em termos competitivos, para atender esse mercado, o jogo das commodities já está no Pacífico e não mais no Atlântico, e Mato Grosso do Sul constrói uma estrutura para chegar de maneira mais barata e competitiva”, ponderou Verruck.

A presença física do Estado com estande no principal salão de negócios deste setor foi essencial para o sucesso da missão. Segundo o governador, o staff da gestão estadual faz diferença na hora de “vender” Mato Grosso do Sul para potenciais empreendedores. “Aqui atendemos, mostramos nossas políticas e as vantagens por investir no Estado. Isso fatalmente se reverte em bons negócios”, finalizou.

Planejamento

A participação do governo do Estado de Mato Grosso do Sul no Siavs, em São Paulo, é medida pelo volume de negócios prospectados. Com agendas pré-definidas com base na captação realizada meses antes pela equipe da Semagro, foram convidados seis grupos de investidores de três diferentes Estados.

A prospecção realizada com base na competitividade agroindustrial aconteceu nos meses de junho e julho, em visitas da equipe da Semagro aos Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde o potencial produtivo sul-mato-grossense e a disposição para receber novos investimentos foram apresentados, garantindo que os encontros realizados durante a Siavs fossem altamente proveitosos.

Foram apresentadas informações sobre a Rota Bioceânica – projeto que liga o oceano Atlântico ao Pacifico, partindo do município de Porto Murtinho, no sudoeste – rota importante para escoamento da produção e acesso ao grande mercado mundial, que é o continente asiático. Falou-se também do trabalho de abertura de novas linhas férreas e a estruturação do hub logístico no Estado, novos investimentos em infraestrutura – estradas, pontes, ampliação do aeroporto internacional – e dos principais incentivos fiscais.

Mato Grosso do Sul também preparou um novo material bilíngue institucional do Estado, com informações estratégicas para cooptar mais investidores. O portfólio sul-mato-grossense destaca todas as potencialidades regionais.

Deixe seu Comentário

Leia Também