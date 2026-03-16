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Economia

Governo libera crÃ©dito emergencial para atingidos pelas chuvas

Valor Ã© destinado a empresas e pessoas fÃ­sicas afetadas

16 marÃ§o 2026 - 12h38Vinicius Costa, com informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil
Estragos atingiram diversas cidades do paísEstragos atingiram diversas cidades do paÃ­s   (TÃ¢nia Rego/AgÃªncia Brasil)

O Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou na edição desta segunda-feira (16) do Diário Oficial da União resolução que prevê crédito emergencial a pessoas físicas e empresas afetadas pelas enchentes em fevereiro e março deste ano.

Os recursos, que podem chegar a R$ 500 milhões do superávit financeiro do Fundo Social do Pré-Sal, destinam-se a cidades que tiveram o estado de calamidade pública reconhecido pelo Poder Executivo federal.

Crédito - Os recursos poderão ser usados para:

  • reconstrução de instalações danificadas;
  • aquisição de máquinas e equipamentos;
  • capital de giro para empresas afetadas.

Segundo o governo, a iniciativa busca acelerar a retomada da atividade produtiva e recompor a capacidade econômica local nas áreas atingidas.

O CMN é o principal órgão responsável pela formulação da política monetária e financeira do país. O colegiado é presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também é composto pelo presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

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