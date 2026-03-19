Menu
Menu Busca quinta, 19 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Economia

IntenÃ§Ã£o de consumo segue em alta e alcanÃ§a melhor nÃ­vel em uma dÃ©cada, aponta CNC

A alta Ã© puxada pela queda nos preÃ§os de bens durÃ¡veis e maior confianÃ§a

19 marÃ§o 2026 - 14h14Sarah Chaves, com CNC

A intenção de consumo das famílias brasileiras cresceu pelo quinto mês consecutivo e atingiu 104,6 pontos em março, o maior nível desde 2015. O resultado representa alta de 0,4% no mês, já descontados os efeitos sazonais, e avanço de 2,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O principal fator que impulsionou o índice foi a melhora na percepção sobre o momento para compra de bens duráveis, como eletrodomésticos e veículos. Esse componente avançou 16,6% em relação a março de 2025 e 1,9% no último mês, alcançando 74,9 pontos — ainda abaixo da linha de otimismo, mas no melhor patamar desde abril de 2015. A desaceleração dos preços desses produtos tem contribuído para esse cenário, já que a inflação dos bens duráveis foi de 0,62% em 12 meses até fevereiro, bem abaixo da inflação geral de 3,81% no período.

Segundo o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, o aumento da confiança no consumo é positivo, mas depende da redução dos juros para se manter sustentável. "Para essa equação encontrar equilíbrio e não aumentar ainda mais os níveis de endividamento e inadimplência, precisamos que a política monetária do Banco Central e as autoridades financeiras promovam a redução dos juros, o que deverá garantir a sustentabilidade desse ciclo de consumo e produção, pois este é um movimento virtuoso para todo o País”, completa.

O crescimento da intenção de consumo foi registrado em todas as faixas de renda. Entre as famílias que recebem até 10 salários mínimos, o índice ficou 2,9% acima do registrado há um ano. Já entre aquelas com renda superior a 10 salários mínimos, houve alta de 1,2% na comparação mensal.

Apesar do avanço geral, indicadores ligados ao mercado de trabalho acendem um sinal de cautela. O item Emprego Atual recuou 0,6% tanto na comparação mensal quanto na anual. Já a Perspectiva Profissional apresentou queda mais expressiva, de 5,5% em relação a março do ano passado, indicando insegurança dos consumidores sobre o futuro no trabalho.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Riedel diz que MS pode zerar ICMS do diesel, mas cobra regras claras
Economia
Riedel diz que MS pode zerar ICMS do diesel, mas cobra regras claras
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios do NIS final 2 nesta quinta
A pesquisa abrangeu cinco tipos de combustíveis não aditivados, gasolina, etanol, diesel S500, diesel S10 e GNV
Economia
Procon-MS aponta variaÃ§Ã£o de atÃ© 21% no preÃ§o do diesel em postos de Campo Grande
Intuito também é evitar greve dos caminhoneiros
Economia
Governo propÃµe que estados zerem ICMS do diesel importado
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa comeÃ§a a pagar Bolsa FamÃ­lia de marÃ§o
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad
Economia
Haddad farÃ¡ proposta aos estados para conter preÃ§os dos combustÃ­veis
Posto de Gasolina
Economia
Governos estaduais negam reduÃ§Ã£o de imposto sobre diesel
Foto: Divulgação
Economia
ExportaÃ§Ãµes industriais de MS batem recorde no 1º bimestre
Contas de energia em atraso podem ser negociadas
Economia
Mais de 200 mil consumidores podem renegociar dÃ­vidas de energia em MS
Bets são virais no Brasil
Economia
Receita exigirÃ¡ declaraÃ§Ã£o de ganhos com bets no Imposto de Renda

Mais Lidas

Mandado está sendo cumprido no Camelódromo
PolÃ­cia
CamelÃ³dromo Ã© alvo de operaÃ§Ã£o da PF contra esquema milionÃ¡rio de descaminho
Momento do crime - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
VÃ­deo mostra execuÃ§Ã£o a tiros e correria generalizada em adega lotada no Jd. Vida Nova
Marcas no corpo da criança - Foto:WhatsApp / JD1
PolÃ­cia
CrianÃ§a Ã© surrada pelo prÃ³prio pai; mÃ£e busca proteÃ§Ã£o na PolÃ­cia Civil em Campo Grande
Alex Choco marcou três gols na partida
Esportes
Em jogo com trÃªs expulsÃµes, Bataguassu goleia Naviraiense e vai Ã  final do Estadual