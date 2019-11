IPTU 2020 poderá ser pago à vista e com desconto

A Prefeitura de Campo Grande começa a encaminhar, via Correios, a partir da primeira semana de dezembro, os cerca de 420 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxa do exercício 2020, que garantem desconto de até 20% para quem efetuar o pagamento até o dia 10 de janeiro de 2020.

Para quem está viajando ou até mesmo precisa antecipar a quota, as guias de pagamento poderão ser emitidas no site da Prefeitura de Campo Grande, na opção IPTU.

E para maior comodidade da população, a partir da próxima segunda-feira (25) o carnê do IPTU on-line estará disponível para impressão de guias, no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Segundo o Decreto nº 14.056, de 19 de novembro de 2019, que dispõe sobre a forma de lançamento e pagamento do IPTU e taxa para o exercício 2020, publicado no Diogrande desta quarta-feira (20), o tributo será parcelado em conformidade com os seguintes valores:

Será apresentado desconto no pagamento do IPTU e Taxa do exercício de 2020, aos contribuintes que não tenham para com a Fazenda Pública Municipal débitos de qualquer natureza, inscritos em Dívida Ativa e que o pagamento seja efetuado até as datas dos seus respectivos vencimentos:





Confira os vencimentos do IPTU 2020:

