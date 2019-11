Manutenção nas vias garante economia aos cofres públicos

O investimento da Prefeitura de Campo Grande em recapeamento já está apresentando bons resultados. O cuidado com as vias, com medidas preventivas, que garante maior durabilidade ao asfalto, diminui os gastos com o tapa-buraco, uma medida considerada paliativa.

O custo médio mensal com tapa-buraco caiu de R$ 3,5 milhões em 2017 para pouco mais de R$ 1,8 milhão nos primeiros 9 meses deste ano.

Em 2017, quando o serviço foi retomado após seis meses de interrupção no ano anterior, foram gastos quase R$ 40 milhões (R$ 39,3 milhões). Ano passado, as despesas caíram para R$ 34 milhões e neste ano, até a medição de outubro, os gastos ficaram em torno de R$ 20 milhões, devendo fechar em no máximo R$ 22 milhões.

O engenheiro da Sisep, Edvaldo Aquino, explica que o recapeamento custa mais caro, aproximadamente R$ 500 mil por quilômetro, mas garante um bom resultado pela economia gerada posteriormente.

“Vale a pena, porque por pelo menos 10 anos, a Prefeitura não vai gastar com tapa-buraco. Temos como exemplo a Padre João Crippa, que foi recapeada há três anos e nenhum buraco apareceu após o trabalho”, exemplificou.

Um levantamento da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que identificou o ranking das ruas com maior custo anual com tapa-buraco, revelou que grande parte do pavimento da cidade está comprometido, visto que já foi feito há mais de 30 anos e sem a devida manutenção.

