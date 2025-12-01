Menu
Menu Busca segunda, 01 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Economia

MS mantém saldo positivo de geração de empregos e acumulado passa dos 16 mil

Somente no mês de outubro, houve 880 novas vagas formais

01 dezembro 2025 - 10h38Luiz Vinicius
Comércio liderou as estatísticas de empregos formaisComércio liderou as estatísticas de empregos formais   (Edemir Rodrigues)

Mato Grosso do Sul contempla bons números no quesito abertura de vagas de empregos nos últimos meses e prova disso é o acumulado, que chega a um saldo de 16.989 empregos com carteira assinada. O número foi divulgado pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

O mês de outubro, por exemplo, tem fator importante, pois foram abertas 880 novas vagas formais de trabalho. Entre o período de novembro do ano passado a outubro deste ano, foram 421.099 admissões e 404.113 desligamentos.

O desempenho mensal foi impulsionado pelos setores de comércio, construção e indústria. 

O comércio liderou a geração de vagas, com saldo de 432 novos postos formais, seguido da construção civil, com 412 vagas, e da indústria, com 203. Agropecuária (-72) e serviços (-95) registraram retração pontual no mês. No total, foram 34.640 contratações e 33.760 desligamentos em outubro.

Entre os municípios, Dourados apresentou o maior saldo positivo, com 338 novas vagas formais, seguido por Três Lagoas (327), Inocência (172), Nova Alvorada do Sul (112) e Ribas do Rio Pardo (108). No outro extremo, Nova Andradina (-208), Costa Rica (-110), Corumbá (-102), Paraíso das Águas (-89) e Campo Grande (-76) registraram os menores saldos no período.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula durante pronunciamento na televisão
Economia
Lula diz que isenção do Imposto de Renda injeta R$ 28 bilhões na economia
Foto: Jovempan
Economia
Confiança do comércio reage na Black Friday, mas segue abaixo de 100 pontos
Energisa abre agências no sábado para cliente aproveitarem 80% de desconto em negociação
Economia
Energisa abre agências no sábado para cliente aproveitarem 80% de desconto em negociação
 O presidente da França, Emmanuel Macron, e o ex-governador João Doria
Economia
Macron acena para assinatura de acordo UE-Mercosul no dia 20 de dezembro
Banco Master: IMPCG deve protocolar ação na primeira semana de dezembro para reaver valores
Economia
Banco Master: IMPCG deve protocolar ação na primeira semana de dezembro para reaver valores
Receita Federal
Economia
Receita Federal paga lote da malha fina de novembro
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa finaliza pagamento do Bolsa Família de novembro a beneficiários do NIS final 0
carteira de trabalho
Economia
Mais de 80 mil empregos foram criados em outubro no Brasil
Alugueis podem ficar mais baratos
Economia
Inflação do aluguel cai 0,11% em primeiro recuo desde maio de 2024
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá