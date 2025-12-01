MS mantém saldo positivo de geração de empregos e acumulado passa dos 16 mil

Mato Grosso do Sul contempla bons números no quesito abertura de vagas de empregos nos últimos meses e prova disso é o acumulado, que chega a um saldo de 16.989 empregos com carteira assinada. O número foi divulgado pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

O mês de outubro, por exemplo, tem fator importante, pois foram abertas 880 novas vagas formais de trabalho. Entre o período de novembro do ano passado a outubro deste ano, foram 421.099 admissões e 404.113 desligamentos.

O desempenho mensal foi impulsionado pelos setores de comércio, construção e indústria.

O comércio liderou a geração de vagas, com saldo de 432 novos postos formais, seguido da construção civil, com 412 vagas, e da indústria, com 203. Agropecuária (-72) e serviços (-95) registraram retração pontual no mês. No total, foram 34.640 contratações e 33.760 desligamentos em outubro.

Entre os municípios, Dourados apresentou o maior saldo positivo, com 338 novas vagas formais, seguido por Três Lagoas (327), Inocência (172), Nova Alvorada do Sul (112) e Ribas do Rio Pardo (108). No outro extremo, Nova Andradina (-208), Costa Rica (-110), Corumbá (-102), Paraíso das Águas (-89) e Campo Grande (-76) registraram os menores saldos no período.

