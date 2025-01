MS tem projeção de estado líder de crescimento no país

Uma projeção do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2025, realizada pelo Banco do Brasil, coloca Mato Grosso do Sul como destaque nacional com um crescimento estimado em 4,2%, o maior do país já que a média nacional é de 2,2%.

Na região Centro-Oeste, a classificação da projeção mostra Mato Grosso com crescimento estimado de 3,7%, enquanto Goiás tem a possibilidade de crescer 2,8%.

Quando comparado a outros estados dos país, MS está a frente até mesmo do Rio Grande do Sul, que deve ter um PIB de 4% em 2025.

Em uma publicação feita nas redes sociais, o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, afirmou que Mato Grosso do Sul está se destacando não apenas pelos números.

“Sua política de desenvolvimento fortemente planejada, baseada no equilíbrio fiscal, na sustentabilidade no agronegócio e alinhada às diretrizes da nova indústria brasileira. Esses pilares têm consolidado o estado como uma referência no cenário econômico nacional”, diz um trecho da publicação.

Confira:

