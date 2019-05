MS tem saldo positivo de empregos em abril

Mato Grosso do Sul encerrou o mês de abril de 2019 com um saldo positivo de 2.661 empregos com carteira assinada criados, o melhor desempenho para o mês, desde 2013. A informação é do boletim do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na última sexta-feira (24) pelo Ministério da Economia. De acordo com o documento, o estado segue o bom desempenho em nível nacional, que registrou a criação de 129,6 mil vagas formais em abril, também o melhor resultado desde 2013.



No mês de abril, o setor de Serviços teve saldo positivo de 1250 vagas. De janeiro a abril de 2019 o setor acumula 8972 vagas, crescimento de 4,9% em relação ao primeiro trimestre do ano. Já a Indústria de Transformação fechou o mês de abril com 562 vagas, seguido da Agropecuária (445) e Comércio (363).



“Estamos percebendo uma elevação consistente do número de vagas de trabalho no Estado. O setor de serviços segue com um bom nível de contratações, lembrando que possui uma volatilidade e capacidade de recuperação maior em relação aos demais setores, mas que contribui de forma positiva”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).



O titular da Semagro reforça o desempenho da indústria. “Essas vagas estão surgindo muito em função dos empreendimentos captados pelo Governo do Estado e que já estão sendo inaugurados ou em fase de implantação. É o caso da fábrica da Coamo, que apesar de não ter sido inaugurada, já começa a fazer contratações de mão de obra industrial. Temos também a Kelco, que será inaugurada na próxima semana em Selvíria a e a Hinove, em Rio Brilhante. Essa abertura de novas unidades tem permitido o crescimento e a manutenção dos níveis de emprego na atividade industrial”, acrescentou.



Outro destaque é o desempenho do setor agropecuário, que obteve saldo de 445 vagas em abril. “A agropecuária reduziu a volatilidade na geração de emprego dado o nível de tecnificação que o setor já atingiu no Estado. Temos uma perspectiva positiva com a projeção de safra recorde de milho, que começa a ser colhida no próximo mês”, afirmou.



O secretário lembrou que “as ações de fomento à indústria e à agropecuária, implantadas pelo Governo do Estado, têm por objetivo impactar positivamente na geração de emprego e essa é a nossa prioridade. No entanto, mesmo com os dados gerais do Caged sendo positivos é importante ressaltar que esse resultado é reflexo das pessoas que ainda estão investindo no país. Há um sinal de alerta nacional com relação ao nível de atividade econômica. Necessitamos do aumento efetivo da atividade econômica do país, traduzido no crescimento do PIB para manutenção desse desempenho”, finalizou.



Os municípios sul-mato-grossenses com melhor saldo de empregos com carteira assinada criados em abril de 2019 foram: Dourados (466), Campo Grande (321), Nova Andradina (296) e Naviraí (261).

