Menu
Menu Busca quinta, 05 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
Economia

PreÃ§os de flores e procedimentos de beleza variam mais de 200% em Campo Grande

Pesquisa realizada em fevereiro orienta consumidoras a comparar preÃ§os e verificar cuidados em procedimentos estÃ©ticos

05 marÃ§o 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Flores estão entre alguns dos preços com mais variaçõesFlores estÃ£o entre alguns dos preÃ§os com mais variaÃ§Ãµes   (Kleber Clajus/ProconMS)

Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8), levantamento do Procon Mato Grosso do Sul aponta grande variação de preços em produtos e serviços tradicionalmente procurados para a data, como flores e procedimentos de beleza, em Campo Grande. Em alguns casos, a diferença ultrapassa 200% entre estabelecimentos.

Entre os itens pesquisados em floriculturas, o buquê simples com seis rosas nacionais apresentou a maior variação: 214,29%. O produto foi encontrado por R$ 70 em uma loja no Bairro Monte Castelo e por R$ 220 em um estabelecimento no Jardim dos Estados.

As orquídeas tiveram preços entre R$ 59,90 e R$ 280, dependendo da espécie e da quantidade de hastes. Já os serviços de café da manhã registraram preço médio de R$ 221,67. Cinco floriculturas participaram do levantamento realizado em fevereiro, e os valores podem sofrer alterações conforme a demanda.

Nos espaços de beleza, o Procon orienta que consumidoras busquem informações prévias sobre possíveis riscos, contraindicações e cuidados após procedimentos estéticos. Também é recomendável realizar testes para evitar reações alérgicas e verificar se os materiais utilizados estão esterilizados e dentro do prazo de validade.

A pesquisa mostrou que o corte de cabelo com finalização teve preço médio de R$ 168, com variação de até 200% entre cinco estabelecimentos. No caso da escova progressiva, a diferença pode chegar a 150%, dependendo do comprimento dos fios.

Para esmaltação tradicional de mãos e pés, os valores variaram entre R$ 55 e R$ 95. Já serviços de mechas e coloração “morena iluminada” apresentaram oscilação de até 92,31%, sendo que alguns salões informaram que o preço final depende de avaliação profissional.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Carteira de trabalho digital e física
Economia
Desemprego fica em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro de 2026
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
PolÃ­tica
Projeto que proÃ­be uso de dinheiro em espÃ©cie em transaÃ§Ãµes imobiliÃ¡rias avanÃ§a no Senado
PGR defende arquivamento de inquérito contra Elon Musk
Economia
PGR defende arquivamento de inquÃ©rito contra Elon Musk
carteira clt
Economia
Brasil tem saldo positivo de 112,3 mil postos de trabalho em janeiro
Atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad
Economia
Conflito nÃ£o deve impactar a economia brasileira imediatamente, diz Haddad
Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Economia
Acordo MercosulUE avanÃ§a e serÃ¡ analisado na CRE do Senado na quarta-feira (4)
Economia teve bons resultados em fevereiro
Economia
Estimativas do mercado para inflaÃ§Ã£o e PIB ficam estÃ¡veis
Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Economia
Compra de bens durÃ¡veis puxa alta do consumo em fevereiro
Movimento no aeroporto de Campo Grande
Economia
Capital se prepara para receber COP15 e deve atrair 3 mil participantes de 130 paÃ­ses
O descumprimento pode resultar em multa, e a fiscalização ficará a cargo do MTE
Economia
Empresas tÃªm atÃ© este sÃ¡bado para enviar dados salariais por gÃªneros

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande