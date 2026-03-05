PreÃ§os de flores e procedimentos de beleza variam mais de 200% em Campo Grande

Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8), levantamento do Procon Mato Grosso do Sul aponta grande variação de preços em produtos e serviços tradicionalmente procurados para a data, como flores e procedimentos de beleza, em Campo Grande. Em alguns casos, a diferença ultrapassa 200% entre estabelecimentos.

Entre os itens pesquisados em floriculturas, o buquê simples com seis rosas nacionais apresentou a maior variação: 214,29%. O produto foi encontrado por R$ 70 em uma loja no Bairro Monte Castelo e por R$ 220 em um estabelecimento no Jardim dos Estados.

As orquídeas tiveram preços entre R$ 59,90 e R$ 280, dependendo da espécie e da quantidade de hastes. Já os serviços de café da manhã registraram preço médio de R$ 221,67. Cinco floriculturas participaram do levantamento realizado em fevereiro, e os valores podem sofrer alterações conforme a demanda.

Nos espaços de beleza, o Procon orienta que consumidoras busquem informações prévias sobre possíveis riscos, contraindicações e cuidados após procedimentos estéticos. Também é recomendável realizar testes para evitar reações alérgicas e verificar se os materiais utilizados estão esterilizados e dentro do prazo de validade.

A pesquisa mostrou que o corte de cabelo com finalização teve preço médio de R$ 168, com variação de até 200% entre cinco estabelecimentos. No caso da escova progressiva, a diferença pode chegar a 150%, dependendo do comprimento dos fios.

Para esmaltação tradicional de mãos e pés, os valores variaram entre R$ 55 e R$ 95. Já serviços de mechas e coloração “morena iluminada” apresentaram oscilação de até 92,31%, sendo que alguns salões informaram que o preço final depende de avaliação profissional.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m