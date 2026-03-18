Procon-MS aponta variaÃ§Ã£o de atÃ© 21% no preÃ§o do diesel em postos de Campo Grande

Pesquisa realizada pelo Procon Mato Grosso do Sul entre os dias 11 e 13 de março identificou variação de preços de até 21% no litro do diesel comercializado em Campo Grande. Trinta e cinco postos participaram do levantamento, que pode refletir ajustes de mercado diante das incertezas causadas pela guerra no Oriente Médio.

Na região central, o diesel S10 no pagamento a crédito foi encontrado a R$ 7,95, enquanto o diesel S500 chegou a R$ 7,90, com diferença de até 21,17% entre estabelecimentos.

A gasolina comum apresentou preços entre R$ 5,95 e R$ 6,69, com maiores oscilações nas regiões do Imbirussu (10,03%), Prosa (8,35%) e Segredo (6,57%). Já o etanol variou entre R$ 4,15 e R$ 4,69, com destaque para Segredo (9,84%) e Imbirussu (8,19%).

No comparativo mensal entre fevereiro e março, o diesel S10 teve alta de até 29,38% na região central, 25,66% no Anhanduizinho e 23,15% no Bandeira. O etanol registrou aumento de 4,66% nas regiões do Prosa e Segredo. O GNV (Gás Natural Veicular) manteve os preços estáveis.

A pesquisa abrangeu cinco tipos de combustíveis não aditivados, gasolina, etanol, diesel S500, diesel S10 e GNV, considerando pagamentos à vista e no cartão de crédito, com valores sujeitos a variações conforme demanda.

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