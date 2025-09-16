Menu
Menu Busca terça, 16 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Projeção aponta queda de 6% nas movimentações do Dias das Crianças em 2025

Montante de R$ 352,37 milhões é menor do que foi registrado ano passado

16 setembro 2025 - 10h24Sarah Chaves
Foto: Mdreza Jalali/UnsplashFoto: Mdreza Jalali/Unsplash  

Mesmo com boas expectativas de consumo, o Dia das Crianças deve injetar R$ 352,37 milhões na economia de Mato Grosso do Sul em 2025, um valor 6% menor do que o registrado no ano passado. Os dados são do levantamento realizado pelo Sebrae/MS e pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio/MS (IPF-MS), que também identificou mudanças no comportamento de compra para a data.

O gasto médio por consumidor deve ser de R$ 328,26, com previsão de aumento no número de pessoas dispostas a presentear, que passou de 68,74% em 2024 para 74% este ano. Além disso, o valor médio gasto com presentes subiu ligeiramente, de R$ 203,44 para R$ 206,61.

A economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, explica que os consumidores estão buscando mais equilíbrio: “Apesar da diminuição no volume total, o interesse em presentear cresceu. Por outro lado, os gastos com comemorações tendem a ser mais modestos”.

As comemorações relacionadas à data devem movimentar R$ 123,81 milhões, com gasto médio de R$ 121,65. Cerca de 69% dos entrevistados disseram que irão celebrar o Dia das Crianças, principalmente com refeições em casa (32%) ou passeios em família. Ir a lanchonetes, restaurantes ou sorveterias também aparece como opção para 14% dos consumidores.

Segundo o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, o comércio físico segue como o principal canal de compras, com 72% dos consumidores optando por compras presenciais, principalmente nos centros dos bairros (61%) e no comércio de rua (21%). “A decisão de compra muitas vezes parte da própria criança. Por isso, criar um ambiente atrativo, investir em atendimento diferenciado e destacar a qualidade dos produtos são estratégias fundamentais”, afirma.

Maciel também reforça que a experiência no ponto de venda pode ser um diferencial importante. “Ambientes lúdicos, com pintura facial, balões e personagens, ajudam a transformar o momento em algo memorável. A data é movida pelo afeto — e quem sabe trabalhar isso fideliza o cliente”, complementa.

Entre os que não pretendem comprar presentes, os principais motivos são: não ter filhos, netos ou sobrinhos (31%), ausência de crianças pequenas na família (29%) e falta de dinheiro (7%).

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 de agosto e 2 de setembro em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas, com 1.982 entrevistados e 95% de confiança.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação/Fiems
Economia
MS alcança 'melhor agosto' com US$ 667,7 milhões de exportação de produtos industriais
Foto: Divulgação
Economia
Fiems e LIDE MS promovem aproximação entre empresários de MS e Emirados Árabes
Imagem Ilustrativa do INSS -
Economia
Governo já devolveu R$ 1,29 bi a aposentados lesados por descontos
Em 2024, o Brasil exportou cerca de US$ 1,84 bilhão desse grupo de produtos aos EUA
Economia
EUA retiram taxa das exportações nacionais de celulose e ferro-níquel
Maior vilão segue sendo cartão de credito
Economia
Inadimplência recua, mas cartão de crédito ainda é o vilão das dívidas na Capital
Setor de Serviços foi essencial para o número neste mês
Economia
Setor de serviços cresce 0,3% em julho, mostra IBGE
Data especial deve movimentar comércio em Campo Grande
Economia
Vendas no comércio recuam 0,3% em julho e caem pelo quarto mês seguido
Eduardo Riedel -
Polícia
Riedel anuncia adiantamento da primeira parcela do 13º dos servidores estaduais
Inflação apresenta alta
Economia
Inflação oficial recua 0,11% em agosto, menor resultado desde 2022
Apartamentos são os mais desejados (46%), seguidos das casas de rua (41%)
Economia
Em MS, 70% querem comprar imóvel e estoque pode acabar em quatro meses

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira