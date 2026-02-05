Menu
Menu Busca quinta, 05 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026

Trabalhadores devem acessar a Carteira de Trabalho Digital

05 fevereiro 2026 - 14h11Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil

Já está liberada, a partir desta quinta-feira (5), a consulta ao pagamento do Abono Salarial PIS-Pasep 2026. Para saber se tem direito, o trabalhador deve acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o portal Gov.br. 

O pagamento é referente ao ano-base 2024. Serão contemplados 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada com inscrição no Programa de Integração Social (PIS), pagos pela Caixa Econômica Federal, em um total de R$ 2,29 bilhões. 

Outros 217,2 mil servidores públicos, com inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), receberão pelo Banco do Brasil, somando R$ 301,9 milhões. 

Como consultar a Carteira de Trabalho Digital? 

  • - Baixe o aplicativo no celular; 
  • - Verifique se está atualizado; 
  • - Faça o login com a senha do Gov.br;
  • - No menu, acesse “Benefícios” e “Abono Salarial” .

O Ministério do Trabalho disponibiliza ainda um passo a passo para acessar o serviço, confira clicando aqui. 

Pagamentos - Nas plataformas, é possível verificar informações como o valor do benefício, banco responsável pelo pagamento e a data específica do depósito. No total, os pagamentos somam R$ 32,3 bilhões e são distribuídos de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. 

O valor corresponde ao valor atual do salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. Neste ano, o Abono Salarial varia de R$ 136 a R$ 1.621. 

O primeiro lote de pagamento será liberado no dia 16 de fevereiro - no valor de R$ 2,5 bilhões - para trabalhadores nascidos em janeiro. Os valores ficarão disponíveis aos beneficiários até o fim do calendário em 30 de dezembro. 

Quem têm direito ao Abono Salarial em 2026? 

  • - estar cadastrado no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos, contados da data do primeiro vínculo; 
  • - ter recebido, de empregadores que contribuem para os programas, até R$ 2.766 de remuneração média mensal no período trabalhado; 
  • - ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias no ano-base, dias consecutivos ou não; 
  • - ter os dados do ano-base informados corretamente pelo empregador no eSocial. 

Dúvidas - Em caso de dúvidas, o trabalhador pode procurar os canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, as unidades das superintendências regionais do Trabalho ou a central Alô Trabalho, pelo telefone 158. 

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

carteira clt
Economia
Fim da jornada 6×1 preocupa comércio e serviços em Mato Grosso do Sul
Sede do INSS
Economia
Simulador de aposentadoria do INSS é reativado
Cédulas de dinheiro
Economia
Consulta ao Abono Salarial estará disponível a partir desta quinta-feira
Inmetro e ANP combatem fraudes em postos de combustíveis
Economia
Inmetro e ANP combatem fraudes em postos de combustíveis
Deputado Paulo Duarte, Flávio César e Sérgio Longen
Economia
Em lançamento de programa tributário, Fiems destaca relação entre Estado e contribuintes
Câmara aprova MP do programa Gás do Povo
Economia
Câmara aprova MP do programa Gás do Povo
Aplicativo FGTS
Economia
Governo libera mais R$ 3,9 bi para pagar saque-aniversário do FGTS
Imposto de Renda
Economia
IR zero para quem ganha até R$ 5 mil vale a partir deste mês
Íris Cristina, responsável da Loja Aurora comenta mudança no perfil dos foliões
Economia
Vendas de Carnaval ganham fôlego no varejo com crescimento dos bloquinhos
Receita de exportação do MS teve aumento
Economia
Exportações de serviços batem recorde e alcançam US$ 51,8 bi em 2025

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026