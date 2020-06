Saque-aniversário do FGTS para nascidos em maio e junho começa nesta segunda

Sarah Chaves, com informações do UOL

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), está disponível a partir desta segunda-feira (1°), aos trabalhadores nascidos em maio ou junho

O dinheiro poderá ser retirado até 31 de agosto para quem nasceu em maio ou junho. Para receber ainda em 2020 é necessário optar pelo saque-aniversário até o último dia do mês em que você nasceu (exceto nascidos em novembro e dezembro, que recebem no início de 2021).

O trabalhador que opta pela nova modalidade pode retirar uma parte do FGTS uma vez por ano, mas perde o direito de sacar o saldo total da conta se for demitido sem justa causa.

Não são afetadas pelo saque-aniversário as demais possibilidades de saque do FGTS, como para comprar a casa própria, na aposentadoria ou em caso de doenças graves

O prazo de adesão ao saque-aniversário começou em janeiro. Quem perder o prazo de adesão neste ano pode optar pela nova modalidade a qualquer momento, mas só vai ter direito ao saque-aniversário a partir de 2021. Confira os detalhes

Como aderir

A adesão ao saque-aniversário pode ser feita por três meios, inclusive aos fins de semana e feriados: aplicativo FGTS site da Caixa Internet banking Caixa

Qual o prazo para aderir e receber ainda este ano? Para receber ainda em 2020 é necessário optar pelo saque-aniversário até o último dia do mês em que você nasceu (exceto nascidos em novembro e dezembro, que recebem no início de 2021).

Quem não fizer a adesão permanecerá na regra anterior. Ou seja, se for demitido sem justa causa receberá a multa de 40% do FGTS e poderá sacar o dinheiro do fundo de garantia daquela conta. Nesse caso, não terá direito aos saques anuais

A nova modalidade de saque do FGTS segue o seguinte calendário neste ano:

- Nascidos em janeiro e fevereiro: recebem de abril a junho de 2020

- Nascidos em março e abril: recebem de maio a julho de 2020

- Nascidos em maio e junho: recebem de junho a agosto de 2020

- Nascidos em julho: recebem de julho a setembro de 2020

- Nascidos em agosto: recebem de agosto a outubro de 2020

- Nascidos em setembro: recebem de setembro a novembro de 2020

- Nascidos em outubro: recebem de outubro a dezembro de 2020

- Nascidos em novembro: recebem de novembro de 2020 a janeiro de 2021

- Nascidos em dezembro: recebem de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021

A partir de 2021, a liberação ocorrerá no mês de aniversário do trabalhador, que deverá escolher o dia 1º ou 10 do mês. Segundo a Caixa, a diferença é que, ao optar pelo 10º dia, a base de cálculo do valor a receber será acrescida de juros e atualização monetária do mês de saque..

Deixe seu Comentário

Leia Também