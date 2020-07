Seguro desemprego poderá ser pago em contas de preferência do trabalhador

Saiba Mais Economia Bolsa Família: Caixa libera hoje 4ª parcela de auxílio emergencial

A partir desta sexta-feira (24), trabalhadores poderão receber solicitar o seguro-desemprego e informar dados da conta bancária de sua titularidade e preferência para receber o benefício, não sendo mais necessária uma conta na Caixa.

A nova possibilidade de pagamento abrange o seguro-desemprego nas modalidades formal, bolsa de qualificação profissional, empregado doméstico e trabalhador resgatado.

Para solicitar o benefício na conta bancária própria, o trabalhador precisará informar, no ato da solicitação do benefício, o tipo de conta (corrente ou poupança), o número e o nome do banco, o número da agência com o respectivo dígito verificador (DV), e o número da conta de titularidade do trabalhador com DV.

A solicitação do seguro-desemprego pode ser feita no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no portal www.gov.br e também está disponível para quem buscar atendimento presencial nas unidades de atendimento ao trabalhador.

Antes da medida, o benefício somente podia ser pago por meio de depósito em conta poupança ou conta simplificada para correntistas da Caixa Econômica Federal; por uso do Cartão Cidadão, com saque nos caixas eletrônicos de autoatendimento desse banco; ou ainda presencialmente, nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação civil.

Essas opções continuam disponíveis, mas, a partir da mudança, passa a ser permitido o pagamento por qualquer banco integrante do sistema financeiro brasileiro, por meio de transferência eletrônica bancária (TED) para depósito em conta corrente ou poupança de titularidade do beneficiado.

Saiba Mais Economia Bolsa Família: Caixa libera hoje 4ª parcela de auxílio emergencial

Deixe seu Comentário

Leia Também