Sérgio Longen recebe comitiva do Paraguai e debate oportunidades comerciais

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, recebeu na terça-feira (9), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, uma comitiva paraguaia para discutir possíveis oportunidades comerciais entre o país vizinho e Mato Grosso do Sul.

A comitiva foi formada pelo ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Javier Giménez, o vice-ministro Mauricio Bejarano, o embaixador do Paraguai no Brasil, Juan Ángel Delgadillo, e o cônsul geral do Paraguai em Campo Grande, Ricardo Caballero Aquino.

Além deles, o encontro também contou com a presença do embaixador do Brasil no Paraguai, José Antônio Carvalho, o diretor da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, Junio Dantas, e representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Paulo Corrêa.

Longen destacou o clima favorável entre Brasil e Paraguai, em especial nos segmentos da indústria e do comércio, além do ambiente propício para investimentos privados.

“Cada vez mais o Paraguai e o Brasil, em especial Mato Grosso do Sul, criam as condições para que os dois países consigam avançar nos acordos bilaterais. Essa é a nossa missão enquanto federação, receber nossos irmãos e construir ações que têm sido demandadas por vários setores da indústria nacional com ligação forte no país vizinho”, afirmou.

O ministro paraguaio Javier Giménez apresentou a agenda de políticas que o governo vizinho vem implementando para gerar oportunidades de negócios em solo brasileiro, parte deles em Mato Grosso do Sul.

“O primeiro eixo é a logística. O Paraguai começa a fazer obras na hidrovia do rio Paraguai, permitindo que Mato Grosso do Sul possa exportar minério de ferro de maneira muito mais eficiente. O segundo eixo é o energético. Temos conversado com o governo do Estado para trazer gás natural argentino de Vaca Muerta, transformando Campo Grande em um hub energético. O terceiro eixo é o da integração comercial. Temos que melhorar nossas fronteiras e aduanas, para que o exportador possa trabalhar de maneira eficiente”, explicou.

Durante a reunião, Paulo Correa reforçou a importância de projetos em união com o Paraguai, além da importância da participação da Alems nessa integração. "Estamos reunindo os nossos melhores parceiros, que são os nossos vizinhos, e fazendo projetos comuns, como a Rota Bioceânica e tantos outros. A Fiems está de parabéns pela iniciativa. É importante que a Assembleia Legislativa participe dessa construção, para que a gente possa elaborar grandes projetos de integração com o país vizinho", afirmou o deputado.

