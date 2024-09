Sextou sem Pix: Bancos brasileiros apresentam instabilidade

Aceita cartão e dinheiro? As principais instituições bancárias do Brasil estão enfrentando, na noite desta sexta-feira (6), instabilidades que impossibilitam os usuários de realizarem transferências via PIX.

Segundo o site Downdetector, especializado em registrar dados sobre a atividade de diversos serviços online, os serviços da Caixa Econômica Federal, Itaú, Nubank, Santander, Bradesco, Inter, Sicredi, C6 e Banco Pan apresentam instabilidade, dificuldade na realização de transações via PIX e problemas no acesso à internet banking.

Além das instituições, o Banco Central do Brasil (BC), também apresentou instabilidade. Serviços de pagamentos diversos, como o Mercado Pago - que pertence ao Mercado Livre - e Getnet - ligado ao Santander - também apresentam problemas em seus sistemas.

A carteira digital PicPay também está apresentando problemas em seu funcionamento.

