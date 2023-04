Acionamento por aplicativo: Entenda como será o 'botão do pânico' nas escolas

Entre a série de medidas de segurança do Governo do Estado aos alunos e profissionais da Educação está o “botão de alerta”, que gerou dúvida entre os pais e sociedade sobre o funcionamento do mecanismo.



O botão poderá ser acionado por aplicativo pelos funcionários em todas as escolas estaduais que já dispõe do sistema de monitoramento em caso de emergência, com tempo de resposta de até 10 minutos para chegada de equipes à unidade.

Centro de Operações de Segurança Integrado

O diretor, professor ou funcionário da unidade poderá acioná-lo nas opções de registrar uma ocorrência ou em caso de emergência, em contato direto com o COSI (Centro de Operações de Segurança Integrado), que tem sua sede em Campo Grande.

Vicente Lopes, gerente geral do COSI, explicou que assim que a escola entra no sistema de monitoramento, já tem acesso a esta opção via aplicativo, que pode ser disponibilizado no smartphone até dos funcionários terceirizados que trabalham na unidade. “São mais pessoas que podem nos avisar em caso de emergência”.

Ele destacou que assim que a Central de Monitoramento for acionada será feita a avaliação se segue para escola a equipe de atendimento móvel do Cosi, com funcionários em todo Estado. Se houver necessidade já seguem com aparato policial. “Chegaremos ao local de 5 a 10 minutos, dependendo da ocorrência a polícia também vai unidade”.

Atualmente o sistema de monitoramento por câmeras (com botão de alerta) estão presentes em 255 escolas estaduais, e chegarão até o final do mês a 298 das 348 unidades da Rede Estadual. Vai faltar apenas as escolas que estão em aldeias ou na área rural, que em função do sinal dispõe de mais dificuldades para implantação do modelo.

Centro de Monitoramento

Em atividade desde o ano passado, o Centro de Monitoramento conta com 10 salas e 240 funcionários. Este acompanhamento das escolas é feito em quatro turnos. Em caso de incidentes, o tempo de resposta é de 5 a 10 minutos, com equipes de motos e veículos. Cada escola que dispõe do sistema tem de 2 a 8 câmeras, de acordo com o tamanho da unidade.

Haverá a inclusão de novas câmeras nas escolas, que serão posicionadas na entrada das unidades, voltadas para o controle da circulação das pessoas na porta da escola.

