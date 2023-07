Adriane lança revitalização simultânea de 17 escolas da região do Prosa

Em nova ação pelo programa 'Juntos pela Escola', a prefeita Adriane Lopes, juntamente com o secretário Municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt lançou nesta terça-feira (11), a revitalização das escolas da Região Urbana do Prosa, começando pela E.M. Professora Ione Catarina Gianotti Igydio, no Jardim Noroeste.

O Juntos Pela Escola é o programa de mutirão de reformas elaboradas em conjunto com a Associação de Pais e Mestres, assim a direção de cada unidade escolar vai construir o projeto de reforma. Os recursos para as revitalizações são próprios da Prefeitura de Campo Grande.

Ao todo, 17 escolas na região do Prosa serão reformadas e mais de 10.800 mil alunos serão beneficiados. De acordo com o secretário Lucas Bitencourt, esse é "o maior projeto de revitalização da história", com a inclusão de 10 engenheiros no projeto. Todos os diretores das escolas da região do Prosa assinaram o termo de compromisso com a Prefeitura, assim após cada unidade apresentar a demanda por melhorias, a prestação de contas será feita em cima do projeto.

Em sua declaração, Adriane afirmou que a educação é "prioridade" de sua gestão e foca na solução de problemas. “Nós chegamos à conclusão de que é possível, e lançamos hoje a revitalização de 17 unidades escolares que serão reformadas simultaneamente, precisamos ouvir os diretores, quem está na ponta, quem trabalha no espaço físico”, salientou.

A prefeita destacou outras ações na educação como o projeto "Aprender Mais na Reme”, lançado em abril que oferece reforço na alfabetização no contraturno das aulas, para alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. e a posse de secretários que atuarão nas Emeis de Campo Grande. “Em nenhuma cidade do Brasil encontramos um projeto como esse, então estamos sendo pioneiros, o "Aprender Mais na Reme", leva para as crianças que perderam na pandemia o tempo de alfabetização”. Cinco mil alunos são atendidos no contra turno para aprender a ler e escrever.

A Prefeitura lançou em abril, com investimento de R$ 40 milhões dos cofres públicos, o programa de revitalização das escolas municipais. O plano mirava a reforma de 206 escolas, em tempo recorde.

Os recursos serão divididos de acordo com as especificações de cada unidade de educação, como a necessidade de reforma hidráulica e elétrica, pintura, cobertura, entre outras intervenções.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também