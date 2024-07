Amambai e Paranaíba avançam com implantação de unidades do IFMS

Sarah Chaves, com informações do IFMS

Enquanto o município de Paranaíba formalizou, neste mês, a doação de uma área de 50 mil m² ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), o município de Amambai, realizou uma audiência pública para debater os cursos que serão ofertados pelo novo campus da instituição.

Em Paranaíba, o terreno doado fica na Vila Santo Antônio, às margens da BR-158, possui acesso a redes de água, energia, internet e telefonia. Além disso, a doação inclui uma quadra poliesportiva coberta de 600 m², que será utilizada para atividades esportivas e recreativas do campus.

O investimento inicial previsto para a construção do Campus Paranaíba é de R$ 25 milhões. Quando estiver em pleno funcionamento, o campus terá a capacidade de atender até 1.400 estudantes e contará com um corpo docente formado por 70 professores e 60 técnicos-administrativos.

A previsão é que, ainda no segundo semestre de 2024, o IFMS inicie a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em um espaço provisório. Enquanto a sede do campus não é finalizada, as atividades do IFMS em Paranaíba serão realizadas na Escola Estadual Aracilda Cícero Corrêa da Costa, localizada no centro da cidade.

Para 2025, estão planejados a abertura dos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Amambai

Uma audiência pública foi realizada na última semana no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) para debater os cursos que serão ofertados pelo novo campus da instituição.

Segundo o pró-reitor de desenvolvimento institucional do IFMS, Fernando Alves, a audiência pública em Amambai foi um grande sucesso e motivo de muita satisfação para a instituição.

“A participação da comunidade foi impressionante, com cerca de 100 pessoas presentes. Tivemos diálogos enriquecedores e respondemos a diversas dúvidas, que abordaram desde o perfil dos egressos dos cursos até o processo de implantação do novo campus”, afirmou Fernando Alves..

No final da audiência, foram escolhidos três cursos técnicos integrados, escolhidos de modo a atender os arranjos produtivos locais: Agropecuária (Eixo de Recursos Naturais), Informática (Eixo de Informação e Comunicação) e Administração (Eixo de Gestão e Negócios).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também