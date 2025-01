Até às 22h59 (de MS): Inscrições para Prouni 2025 terminam hoje

As inscrições para a primeira edição de 2025 do Prouni (Programa Universidade para Todos) terminam às 23h59 de hoje (28), para todos os que realizaram o Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) em 2023 e 2024. O programa do MEC (Ministério da Educação) oferece bolsas integrais ou parciais sobre o valor da mensalidade de cursos em instituições privadas de educação superior.

Nestaedição, o programa oferece 338.444 bolsas, sendo 203.539 bolsas integraise 134.905 parciais, em403cursos de 1.031 instituições privadas de todo o País. Os cursos com mais ofertas de bolsas são:administração (27.101);pedagogia (22.947);direito(22.746);ciências contábeis(14.800); eeducaçãofísica(13.639).

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Prouni. Os interessados devem usar a conta no portal de serviços digitais do governo federal, o Gov.br, e realizarologincom oCPF (Cadastro de Pessoa Física)easenha.

O segundo passo é preencher os dados do candidato, o perfil socioeconômico e o grupo familiar que concorrerá à bolsa.

Em seguida, o candidato deve selecionar a primeira e a segunda opção de cursos pretendidos. Para isso, é possível filtrar as vagas por curso, instituição e município. Por fim, ao clicar na ficha de inscrição, o estudante deve conferir todas as informações.

No momento da inscrição, o candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas à implementação de políticas afirmativas referentes às PCD (pessoas com deficiência) ou autodeclaradas pardas, pretas ou indígenas.

