Aulas da Rede Municipal retornam nesta quarta-feira

Os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande retornam, nesta quarta-feira (8), às salas de aulas das 99 escolas e 106 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) da Capital, e em preparação, o governo municipal vem realizando a limpeza das unidades escolares, acolhida aos profissionais da educação, atualização pedagógica, entrega de mobiliário e de mais de 170 toneladas de alimentos para a merenda escolar.

Visando a organização do ano letivo, os professores e servidores da Reme participaram, entre os dias 1º a 7 de fevereiro, da jornada pedagógica. Além disso, também foi realizado “1º Seminário para Gestores Escolares da Reme: compartilhando experiências reconstruindo saberes”.

Lucas Henrique Bitencourt, secretário municipal de Educação, explica que as preparações, desde a limpeza das unidades até a formação pedagógica dos profissionais, têm como objetivo garantir o bem-estar dos alunos.

“Nossas escolas foram preparadas com muito zelo para receber nossos alunos. Trabalhamos desde o pedagógico, com seminários e formações para nossos gestores, jornadas pedagógicas para nossos professores e demais servidores, até a parte estrutural, com a limpeza e organização das unidades, entregas de uniformes, mobiliário novo, focando na qualidade do ensino e no bem-estar de nossos alunos”, afirmou.

Além disso, como é de costume, os alunos receberão no primeiro dia de aula os uniformes escolares, conforme cronograma organizado pela direção de cada unidade escolar.

O ano letivo também começará com as unidades escolares já abastecidas com os produtos para as merendas. Além disso, produtos destinados para alunos com alguma restrição alimentar, como doença sílica e intolerância à lactose, já estão disponíveis.

