Aulas na UFMS já tem data para retorno

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul retornará com suas atividades presenciais, administrativas e acadêmicas dos cursos de graduação e de pós-graduação, no dia 11 de maio, a data foi fixada pelo reitor Marcelo Turine.

A portaria 494, de 9 de abril de 2020, reúne todas as orientações do Comitê Operativo de Emergência (COE/UFMS), organizando em capítulos as decisões e medidas tomadas no período de enfrentamento à Covid-19.

De acordo com a assessoria da universidade, a data de retorno presencial foi apresentada e discutida na última segunda, dia 6, na reunião semanal do COE/UFMS, que avalia o quadro epidemiológico da Covid-19 no estado e o andamento das atividades administrativas e acadêmicas na UFMS.

No mesmo dia, a proposta foi apresentada na primeira reunião do Grupo de Trabalho de Pessoal e Ensino, formado por representantes do DCE, Sista e Adufms, além da Administração Central. As duas reuniões foram realizadas por meio do Google Meet.

