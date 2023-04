Ausência no Encceja pode ser justificada até nesta sexta-feira

A justificativa de ausência no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022 pode ser apresentada até hoje (14). Candidatos que não compareceram ao exame no ano passado precisam apresentar a justificativa caso queiram participar gratuitamente da edição 2023.

Aqueles que não justificarem a ausência precisam pagar uma taxa de R$ 40 ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela prova.

A justificativa deve ser acompanhada de documentos com data e assinatura que comprovem o motivo da falta ao Encceja 2022. As solicitações serão analisadas pelo Inep, e o resultado tem divulgação prevista para a partir de 24 de abril, data em que terá início o prazo para que o candidato apresente recurso.

Gratuidade

Todo o procedimento é realizado por meio do Sistema Encceja. Caso a justificativa de ausência seja aprovada, o candidato ficará apto a se inscrever de forma gratuita no Encceja 2023. As inscrições deverão ser entre os dias 22 de maio e 2 de junho.

O Encceja é aplicado desde 2022 visando possibilitar a retomada da trajetória escolar por jovens e adultos que completaram os estudos na idade apropriada.

Se aprovado, o participante pode ter acesso a certificados de conclusão dos ensinos fundamental e médio.

