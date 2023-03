Bolsas de universitÃ¡rios tem reajustes de atÃ© 75%

Para ajudar todos os acadêmicos que se dedicam exclusivamente a universidade e suas pesquisas, um reajuste significativo das bolsas de pós-graduação oferecidas pela Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia) foi aprovado ontem (3) pelo governador Eduardo Riedel.

O diretor-presidente da Fundect, Marcio de Araújo Pereira, explicou ao JD1 Notícias que esse reajuste foi necessário para garantir a segurança financeira de quem quer continuar estudando. “Os perfis atingidos pelo beneficio geralmente são as pessoas de baixa renda que precisam do complemente desse valor para continuar se dedicando exclusivamente a universidade, fazendo sua pesquisa ou seu programa de doutorado. Por isso é importante esse aumento, pois ajuda ainda a permitir essa garantia financeira”.

Conforme já mencionado, todos os acadêmicos já beneficiados pela Fundect serão atingidos pelo reajuste. Sendo de 25% para estudantes de pós-doutorado, que passam a receber bolsas de R$ 5,2 mil, de 40% para mestrado e doutorado, cujos valores foram reajustados para R$ 2,1 mil e R$ 3,1 mil respectivamente, e de 75% para a iniciação científica dos cursos de graduação, resultando em bolsas de R$ 700.

O impacto previsto na folha de pagamento é de aproximadamente R$ 2 milhões anualmente, uma vez que mais de 1000 estudantes recebem as bolsas. Sendo 140 de mestrado, 96 de doutorado e 25 de pós-doutorado.

“Para garantir que o valor fosse significativo, fizemos uma previsão orçamentária e garantia financeira de que era possível dar esse aumento conversando com o governador, com a Semadesc com o apoio do secretário Jaime Verruck, dialogando com a secretaria de Fazenda pra poder fazer esse aumento o quanto antes”, explica Marcio sobre os tramites para o reajuste da tabela de valores.

A Fundect atende ainda bolsistas que recebem diretamente da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que é responsável pelo custeio e regramento dos cursos em todo o Brasil.

As bolsas da parceria entre a CAPES e Fundect atendem 38 estudantes de mestrado, 28 de doutorado e cinco de pós-doutorado. Além disso, a CAPES oferta ainda, somados às bolsas dos acordos com a Fundação e os demais programas, 1,8 mil bolsas para alunos do Estado.

A atualização das bolsas em Mato Grosso do Sul aconteceu duas semanas depois que o governo federal anunciou a correção dos benefícios ofertados pela Capes e pelo CNPq. “Corremos contra o tempo para fazer que nosso sistema de tabelas fosse todo adaptado para os valores fossem atualizado de maneira mais rápida no Estado”, finaliza.

