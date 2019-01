Cadastro do passe de estudante está mais rigoroso

Saiba Mais Política Lei que garante o Passe Livre para os pacientes crônicos renais é sancionada hoje

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) este ano será mais rigorosa na concessão do passe para os estudantes de Campo Grande.

Em novembro passado, autoridades ligadas ao setor assinaram um Termo de Compromisso na sede do Ministério Público acerca da mudança.

O cadastro será mais severo na hora do preenchimento dos endereços dos estudantes.

Representante do Consórcio Guaicurus, empresa que explora o transporte coletivo na cidade, Robson Strengari, disse que “este ano o que mudou foi que o sistema vai conferir se a linhas solicitadas são da região em que o aluno mora ou que ele estuda, se for fora dessas regiões o sistema já irá negar. Será checado o endereço das ruas paralelas ao endereço da pessoa, para averiguar fielmente a distância entre a residência do aluno e a escola”.

Dados dos alunos têm sido enviados para a Agetran, em etapas. A primeira foi feita no dia 21 de dezembro passado. A próxima remessa deve ser encaminhada ao órgão no dia 21 deste mês. Os cartões com os passes serão levados para as escolas a partir do dia 5 de fevereiro.

Pelo Termo de Compromisso, a partir do ano que vem o CPF solicitado na hora de requisitar o passe será o do próprio aluno e não mais do responsável.

O diretor presidente da Agetran, Janine Bruno, comentou a expectativa de atendimento com as novas regras. “Nosso atendimento será o mesmo. O controle através do pedido de CPF dará mais segurança".

Num comunicado publicado pela assessoria de imprensa da Agetran, é reforçado que, para os pais não perderem os prazos de solicitação dos passes, será feita uma divulgação nas unidades de ensino, ressaltando as datas para o encaminhamento dos formulários dos documentos necessários para a obtenção do benefício.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, destacou a necessidade dos pais ou responsáveis de realizar as matrículas com o máximo de antecedência para garantir o passe dentro dos prazos estabelecidos no termo.

“Também alertamos os alunos sobre a correta utilização do documento e os cuidados necessários com o cartão, que será entregue pela Central de Matrículas da Semed”, explicou.

As unidades de ensino ficarão responsáveis pela entrega do cartão eletrônico aos pais ou responsáveis, informou a assessoria.

O documento que não for retirado em até dez dias úteis após a entrega nos órgãos de distribuição, será recolhido pela Agetran e o aluno terá o benefício cancelado ou suspenso, caso não apresente justificativa.

