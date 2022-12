Caixa encerra nesta quinta-feira a renegociação do FIES

A renegociação do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), podendo obter descontos de até 99% do valor da dívida, pode ser feita por meio do portal SifesWeb , pelo aplicativo FIES CAIXA, ou em qualquer agência do banco até às 28h desta quinta-feira (29).

Com porcentagem média dos descontos de 87%, desde dezembro de 2021, já foram realizadas, na Caixa, mais de 202 mil solicitações de renegociação dos contratos do FIES.

Pelos canais, o cliente pode verificar se o contrato está apto para renegociação, simular as opções disponíveis e aderir às condições mais adequadas ao seu perfil. Além da renegociação, é possível consultar os principais dados do contrato e gerar boletos.

Veja o passo a passo para renegociar parcelas atrasadas pelo app:

1 - O usuário deve escolher a opção “Renegociação FIES

2 - Em seguida, verificar se o contrato está apto para renegociação

3 - Conferir os dados do contrato

4 - Simular as opções de renegociação disponíveis para o contrato

5 - Confirmar os dados da renegociação

6 - Fazer o aceite do termo aditivo

7- Emitir o boleto

8 - A renegociação será efetivada somente com o pagamento da primeira parcela

A renegociação fica disponível das 9 às 19 horas. O acordo só será efetivado com o pagamento da primeira parcela. A fração mínima de pagamento é de R$ 200,00. Além dos canais digitais, é possível realizar a renegociação nas agências da Caixa.

