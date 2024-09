Celulares apreendidos em presídios beneficiam estudantes de Campo Grande

Vinícius Santos com informações do MPMS atualizado em 24/09/2024 às 07h42

Celulares apreendidos em presídios de Mato Grosso do Sul, que antes seriam destruídos, agora ganham um novo destino: as escolas públicas de Campo Grande. A iniciativa faz parte do projeto "Transforme", uma parceria entre o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Justiça Estadual.

O projeto, idealizado há cerca de quatro anos pela 50ª Promotoria de Justiça e conduzido pela Promotora de Justiça Jiskia Sandri Trentin, surgiu durante a pandemia da covid-19, inspirando-se no projeto Alquimia II, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A proposta consiste em reutilizar celulares apreendidos para atender alunos da Rede Pública de Ensino que não têm acesso à tecnologia, permitindo que eles participem de atividades remotas e aulas online.

“Os estudantes da área de Tecnologia da Informação utilizam seus conhecimentos para reformatarem os aparelhos antes que sejam doados para a Semed”, explica Jiskia Trentin, destacando a importância do projeto. Até o momento, 830 celulares foram doados às escolas municipais de Campo Grande.

Antes de serem doados, os aparelhos passam por uma análise cuidadosa realizada pela Agepen, para verificar se há informações que possam ser úteis em investigações. Só então os celulares são repassados para formatação por acadêmicos de instituições de ensino superior, que colaboram na preparação dos dispositivos para o uso educacional.

O projeto tem promovido resultados expressivos na melhoria do ensino, segundo a promotora Jiskia Trentin, e o engajamento entre instituições tem sido um dos fatores de sucesso da iniciativa. Interessados em colaborar com o projeto podem entrar em contato com o MPMS em Campo Grande pelo telefone (67) 3316-2890.

