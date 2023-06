Com aumento de 8%, MS tem 47,4 mil inscritos no Enem 2023

Crescimento! Mato Grosso do Sul teve 47.457 inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano. O aumento foi de 8,8% em relação ao ano passado, quando o Estado teve 43.590 inscritos, segundo dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O Enem 2023 será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. No Brasil, 3,9 milhões de pessoas estão inscritas nas provas.

O Enem tem como objetivo avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, segundo o Inep. Ele também pode ser usado como porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos), além de instituições públicas e privadas que usam o exame para selecionar candidatos.

