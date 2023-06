Com mais de 30 vagas em MS, inscrições do Sisu vão até 22 de junho

Sarah Chaves, com informações do Portal PNE

Na 2ª edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023, o Estado do Mato Grosso do Sul terá mais de 30 vagas disponíveis para serem ocupadas em uma instituição pública.

A seleção para concorrer às vagas será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, os candidatos que fizeram o exame para fins de auto avaliação – candidatos treineiros – não poderão participar do Sisu.

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) vai disponibilizar 35 vagas na segunda edição do programa, sendo 11 vagas para a ampla concorrência e as demais vagas serão destinadas para outras modalidades.

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) e o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS) não fizeram a adesão ao processo seletivo do Sisu 2023 do Ministério da Educação.

Cronograma:

Inscrições: 19 de junho a 22 de junho

Resultado: 27 de junho

Matrículas: 29 de junho a 04 de julho

Lista de Espera: 27 de junho a 04 de julho

Convocação da Lista de Espera: a partir do dia 10 de julho

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também