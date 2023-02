Com vagas em 64 cursos, UEMS recebe inscrições do SISU até sexta

Com 1.264 vagas em 64 cursos superiores, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) recebe inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até a próxima sexta-feira (24). A inscrição pode ser feita pelo site (clicando aqui).

Conforme divulgação do Ministério da Educação (MEC). Nesta seleção será dividida 708 vagas por ampla concorrência e 556 vagas para ações afirmativas.

O Sisu reúne em um sistema eletrônico gerido pelo MEC as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

O Sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos, eles são selecionados por ordem de maior classificação, em cada uma das duas edições anuais do Sisu.

Cronograma:

- Período de Inscrições: 16 de fevereiro a 24 de fevereiro

- Resultado da Chamada Regular: 28 de fevereiro

- Manifestação da Lista de Espera: 28 de fevereiro a 08 de março

- Matrícula da Chamada Regular: 2 de março a 08 de março

- Convocação da Lista de Espera: a partir de 13 de março

