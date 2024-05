Começam nesta segunda-feira as inscrições para o Enem 2024

O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 aberto nesta segunda-feira (27) e vai até 7 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Para se inscrever, os estudantes devem acessar a Página do Participante e utilizar o cadastro na conta gov.br. A taxa de inscrição custa R$ 85 e poderá ser paga até o dia 12 de junho.

Rio Grande do Sul

Devido à calamidade pública no estado, haverá um calendário estendido, que ainda será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os moradores do Rio Grande do Sul também terão isenção da taxa de inscrição.

Os estudantes que não concluíram o ensino médio também podem participar na condição de treineiros, para autoavaliação nos anos anteriores ao término da educação básica.

