Conheça as principais sugestões de temas da redação do Enem 2019

O Diretor de Inovação da empresa Evolucional, professor de química formado pela USP, Vinícius, Freaza, separou as principais sugestões de temas da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre nos dias 3 e 10 de novembro de 2019.

O primeiro dia será focado na área de humanas, com 45 questões de ciências humanas e 45 de linguagens e códigos, além da produção da Redação. No segundo dia, a prova tem como foco a área de exatas, com questões de matemática e ciências da natureza.

Nos anos anteriores, a presença de assuntos relacionados a minorias sociais, como imigração, crianças, mulheres vítimas de violência, minorias religiosas e surdos causou impactos tanto positivos como negativos, sendo alvo de críticas de autoridades ligadas à educação, por causar possíveis discussões ideológicas. Então, temas ligados a visões progressistas (direitos LGBT+, preservação ambiental, cotas, terras indígenas) têm menor probabilidade de aparecer este ano, conforme sugestão do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Ainda assim, é previsível que o ENEM traga um tema relacionado a problemas atuais do Brasil. Alguns assuntos prováveis, segundo o especialista, são:

- Mobilidade urbana nas cidades brasileiras

- Jovem, educação e mercado de trabalho

- As novas profissões do século XXI

- Desafios do combate à violência

- Meios de evitar a evasão escolar

- Controle da circulação de informações na internet

- A importância do letramento digital

- Combate à depressão na sociedade brasileira

A redação representa até mil pontos na prova. Portanto, o importante é se manter atualizado, visto que, independente do tema, o candidato será convidado a discutir um assunto abordado pela mídia. Editoriais, reportagens e artigos de opinião são importantes ferramentas para a produção de uma boa argumentação.

