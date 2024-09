Contratação do FIES poderá ser feita por aplicativo

Para que estudantes possam fazer a contratação do Financiamento Estudantil de forma totalmente digital, a Caixa disponibilizou o App FIES, por onde os candidatos que tiveram suas inscrições validadas pelas instituições de ensino superior já podem fazer a solicitação.

Com a novidade, não é mais necessário ir até uma agência do banco para efetivar a contratação. Neste primeiro momento, podem contratar estudantes que não têm cônjuge, não contam com fiador ou representante legal.

Quem não se enquadra nesses critérios, permanece realizando a contratação diretamente nas agências.

A contratação digital por meio do App FIES fica disponível em dias úteis, no horário das 09h às 19h. Os estudantes devem fazer a contratação em até cinco dias antes do prazo final para realizar o financiamento, data que é estipulada no Documento de Regularidade de Inscrição (DRI).

Como contratar no App FIES:

Basta o estudante baixar o App Fies, disponível em todas as lojas oficiais de aplicativos;

Abrir o app;

Clicar em “Contratação FIES”;

Enviar os documentos de identificação exigidos para a assinatura do contrato, como a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação ou a identidade militar;

Indicar uma conta na CAIXA (Quem não tem conta no banco, pode abrir gratuitamente no App CAIXA Tem).

A CAIXA verifica a documentação e, após essa etapa, disponibiliza o contrato para assinatura no próprio aplicativo. Por meio dele, é possível ainda consultar dados do financiamento, emitir boletos em aberto, renegociar dívidas, realizar o aditamento simplificado, suspensão temporária, entre outros serviços.

