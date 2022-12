Controle suas finanças; curso de educação financeira gratuito oferece vagas

Uma boa organização com as finanças pode facilitar a vida, conhecimento pode ser aplicado na gestão de negócios a até mesmo nas despesas de casa. O curso de Educação Financeira visa promover o aprimoramento organizacional das contas. Totalmente gratuito, são oferecidas mais de 50 vagas, com início das aulas previsto para o dia 16 de janeiro com término no dia 20 do mesmo mês, o período vespertino, das 13h30 às 17h.

A capacitação irá abordar a importância da educação financeira no planejamento doméstico, noções básicas sobre o tema, renda extra, reserva emergencial, inflação e investimentos.

Para Matheus Guimarães, professor do curso, as aulas são importantes para o cotidiano das pessoas. “Iremos falar sobre educação financeira de uma forma bem simples e fácil para que todos entendam o conteúdo e colocá-lo em prática. É um curso com ótimas temáticas, dicas e t aberto para sanar dúvidas do dia a dia”, explica Matheus.

Serviço

Curso de Educação Financeira

Data: 16 a 20 de janeiro

Horário: 13h30 às 17h

Local: Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech

Informações e inscrições: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também