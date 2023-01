Curso básico de inglês está com inscrições gratuitas abertas na Capital

A Prefeitura de Campo Grande está com inscrições abertas para o curso de noções básicas de inglês. As aulas gratuitas terão início no dia 23 e segue até o dia 27 de janeiro, no período vespertino das 13h30 às 17h. O curso será realizado na sede da Secretaria Municipal de Juventude (Sejuv), localizado na rua 25 de dezembro, 924, no Edifício Marrakech. Serão 50 vagas para pessoas com mais de 16 anos.

A iniciativa tem como foco desenvolver habilidades de expressões básicas da língua inglesa e promover interação em línguas estrangeiras em diferentes contextos. Além disso, estimula a compreensão dos alunos a usar saudações ao chegar e ao sair de um lugar e compreender o uso do verbo ´to be´ no tempo presente, passado e futuro.

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo telefone (67) 3314-3577. Entre os conteúdos abordados estão Greetings (saudações), Pronouns (pronomes), Verb To Be (verbo ser /estar), Present simple (presente simples), Past simple (passado simples), Future (futuro), fazem parte da grade.

