Definida empresa que irá concluir obras de Emei no Jardim Radialista

A empresa Dias Construtora e Empreendimentos LTDA, foi a vencedora da licitação da Prefeitura de Campo Grande para a conclusão da obra da Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Radialista, localizada na Rua Escaramuça, região urbana do Anhanduizinho.

A nova unidade atenderá aproximadamente 250 alunos, ao ser finalizada, e o investimento na obra é de R$ 2.650.302,81 que beneficiará as famílias que moram na região do grande Los Angeles.

A obra da Emei do Jardim Radialista será concluída após 11 anos de espera da comunidade. A licitação das Emeis Anache e Popular também já foram concluídas. O Executivo segue investindo na educação de Campo Grande, um grande exemplo, é a Emei Inápolis, que após 13 anos com a obra paralisada foi retomada e entregue em julho deste ano.



A administração municipal tem como meta concluir as unidades de educação infantil: Vila Popular, Jardim Anache, Jardim Talismã, Jardim Radialista, Moreninha II, Jardim Colorado, Serraville, e Jardim Nashville, cujas licitações já foram realizadas.

A prefeita Adriane Lopes destaca que a Educação é uma das prioridades da gestão da Capital, “e cada obra retomada representa mais oportunidades para nossas crianças. Com a conclusão da Emei Jardim Radialista, estamos garantindo mais 250 vagas para a educação infantil, atendendo diretamente às famílias da região. A nossa meta é clara: oferecer educação de qualidade e assegurar que nenhuma criança fique sem acesso à rede municipal. Cada nova unidade que entregamos fortalece o futuro de Campo Grande e das próximas gerações”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também