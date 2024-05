'Desafio Liga Jovem' chega no MS com ações nas escolas da Capital; entenda

O 'Desafio Liga Jovem', maior competição de empreendedorismo tecnológico na escola do Brasil, está de volta para a sua 2ª edição. Realizado pelo Sebrae, por meio do Instituto Ideias de Futuro, o DLJ2 vai visitar as escolas em Campo Graande na próxima semana. O objetivo é orientar sobre o regulamento, projetos e premiações.

A ideia principal do 'Desafio Liga Jovem' é estimular eles a criarem soluções inovadoras para problemas do seu entorno. São 4 categorias (8º e 9º ano do Ensino Fundamental; Ensino Médio; Educação Profissional (Técnico) e Educação Superior (Graduação e Tecnólogo).

A iniciativa permitirá compreender como os estudantes de todo o País percebem e lidam com as questões sociais de suas comunidades por meio do empreendedorismo tecnológico.

Desta vez, a expectativa é de sensibilizar alunos e elevar a participação na disputa nacional. Cerca de 25 mil estudantes e professores de toda a rede de ensino do País já se inscreveram pelo site.

Outra importante novidade são as políticas afirmativas para estudantes da rede pública de ensino: 4 em cada 6 projetos classificados para as disputas regionais serão desse público. A partir dessa etapa, esses jovens terão um acréscimo de pontuação de 15% na avaliação de seus projetos. O intuito é equalizar as oportunidades para participantes com mais ou menos estrutura para desenvolver seus trabalhos.

Primeira edição

Na 1ª edição, os mais de 5 mil estudantes inscritos apresentaram um panorama dos temas mais impactantes em seu cotidiano. Educação, Meio Ambiente, Acesso a Serviços, Saúde Mental e Saúde em Geral são os 5 problemas sociais mais apontados nos projetos desenvolvidos em 2023. Este ano, o número de vagas é 4 vezes maior!

Dinâmica do DLJ2

A 2ª edição do 'Desafio Liga Jovem' apresenta 4 categorias, uma para cada nível de ensino. Oferece 3 etapas: estaduais, regionais e nacional, nas quais todos os vencedores são premiados. Ao final, os primeiros colocados de cada categoria ganham uma viagem internacional, além de notebooks para estudantes e educadores. Neste ano, o Desafio Liga Jovem tem o objetivo de impactar diretamente 20 mil estudantes, vindos de todas as regiões brasileiras, com o objetivo de alcançar 4 mil equipes inscritas.

Serviço

As inscrições para o 'Desafio Liga Jovem' estão abertas até 7 de junho pelo site. A participação é gratuita!

