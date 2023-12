Divulgada 1ª lista de designação de alunos novos das EMEIs

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou a lista com os nomes para a designação de alunos novos matriculados nas Escolas da Rede Municipal (REME).

A efetivação da matrícula para esses alunos deve ser realizada até o dia 16 de dezembro. Já para alunos do ensino fundamental ou EJA, a designação acontece durante todo ano letivo por até dois dias, mas a primeira lista será divulgada no dia 11 de janeiro de 2024, sendo que a efetivação vai até o dia 17 do mesmo mês.

Para fazer a efetivação do aluno, os pais precisam comparecer as escolas municipais indicadas em até dois dias úteis a contar da data de designação.

Para fazer a efetivação basta acessar o site matricula.campogrande.ms.gov.br, clicar em "Consultar designação EMEI 2024", no meio da página e depois escolher a única opção disponível "1ª Lista de Designações das EMEI's 2024" ou clicar no link de redirecionamento .

Lembrando que para crianças que já estão matriculadas, os pais terão até o dia 18 de dezembro, para comparecer nas escolas e garantir a permanência do aluno na instituição de ensino.

