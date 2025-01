Em dois anos, Governo de MS investe mais de R$ 250 milhões em reformas de escolas

Com foco em modernizar as unidades e oportunizar melhorias na qualidade de ensino dos estudantes, nesses últimos dois anos, desde que teve início a nova gestão do Governo do Estado, 126 escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) em 52 municípios, passaram por reformas e ampliações, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SED)

“A educação é prioridade em nossa gestão, fator chave para alcançarmos nossos objetivos, de trazer o desenvolvimento que projetamos para Mato Grosso do Sul. São escolas com estruturas adequadas e modernas para nossos servidores, que contribuirão para o aprendizado e melhoria na qualidade de ensino dos nossos estudantes”, afirma o governador Eduardo Riedel.

Para 2025, a atual gestão irá investir mais de R$ 188 milhões para concluir a execução de 44 reformas de unidades escolares da REE em 28 municípios de Mato Grosso do Sul.

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, aponta que melhorias refletem na qualidade de aprendizagem e os professores terão condições de lecionar com um ponto de referência. "Por intermédio de política municipalista, temos o compromisso de transformar o ambiente mais acolhedor aos nossos estudantes de Mato Grosso do Sul”, enfatiza.

As revitalizações são feitas para proporcionar um ambiente escolar de qualidade. “Os diretores solicitam e nós fazemos um levantamento de tudo que é necessário para melhorar a infraestrutura de cada unidade, contribuindo assim, com a aprendizagem dos alunos”, afirma Andressa Salicano, arquiteta da Cogesp (Coordenadoria de Infraestrutura, Fiscalização e Gestão de Obras Públicas).

O atendimento aos alunos com necessidades especiais também é uma das prioridades. Para esse público, as reformas visam possibilitar o melhor acesso por meio de itens como, corrimãos, rampas, piso tátil, banheiros e espaços comuns da escola adaptados para condições específicas.

Outras duas novas escolas serão construídas nos municípios de Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, no valor de R$ 30,3 milhões.

Em Ribas do Rio Pardo, para atender a demanda de crescimento acelerado, impulsionado pela construção de uma das maiores fábricas de celulose do mundo, está sendo construída uma nova unidade escolar, no valor de R$14,9 milhões, com um planejamento específico que foi desenvolvido para atender as necessidades atuais.



A nova unidade escolar será composta por 20 salas de aulas. Considerando 30 estudantes por sala de aula, pode atender cerca de 1800 alunos nos três períodos. A infraestrutura, na atual planta, terá laboratório de múltiplo uso, sala de tecnologia, biblioteca, sala de múltiplo uso, refeitório coberto, quadra poliesportiva com arquibancada coberta, pátio coberto e espaços de convivência e um setor administrativo completo, dependência de funcionários, depósitos e demais áreas de apoio.



Em Ponta Porã, no bairro Kamel Saad, a unidade escolar terá área construída de 4.497,14 m², em um terreno de 16.609,87 m². Ela irá dispor de 20 salas de aula, laboratório de múltiplo uso, sala de tecnologia, biblioteca, refeitório coberto, quadra poliesportiva com arquibancada coberta, pátio coberto e espaços de convivência, além de setor administrativo completo e demais áreas de apoio.

O valor do investimento é de R$ 15,4 milhões, onde todos os ambientes foram projetados em atendimento às normas vigentes de acessibilidade, proteção e segurança contra incêndio e pânico, vigilância sanitária e em consonância com as diretrizes do MEC.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também